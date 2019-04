Reichenbach.Für Sonntag, 28. April, lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst für Ausgeschlafene in ihr Gemeinschaftshaus in Reichenbach ein. Die Predigt mit dem Thema: „Licht an“, hält Lukas Müller. Er hat an der Theologischen Hochschule Bad Liebenzell studiert und ist der Sohn des früheren Gemeinschaftspastors Volker Müller.

Kinder haben während der Predigt ihr eigenes Programm. Jüngere Kinder können mit ihren Eltern im Eltern-Kind-Raum den Gottesdienst verfolgen. Nach dem Gottesdienst lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. red

