Reichenbach.Für morgen (Sonntag) lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach um 10.30 Uhr zum Gottesdienst für Ausgeschlafene in das Gemeinschaftshaus in Reichenbach ein. Es ist der erste von zwölf Gottesdiensten in diesem Jahr, die anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Landeskirchlichen Gemeinschaft gefeiert werden.

Die Predigt hält Pastor Siegfried Riehl zum Thema: Das Faszinierende am Glauben! Riehl war lange Zeit als Pastor in Kanada tätig und hat in der Landeskirchlichen Gemeinschaft schon in einigen Gottesdiensten gepredigt und bei „Mann trifft sich“ Vorträge gehalten.

Während der Predigt im Gottesdienst haben die Kinder ihr eigenes Programm. Nach dem Gottesdienst lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020