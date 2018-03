Anzeige

Gadernheim.Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt für morgen (Sonntag) zum Gottesdienst ein. Die Feier mit Prädikant Hans Winkler beginnt um 9.30 Uhr.

Parallel sind Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren zum Kindergottesdienst in das Gemeindehaus direkt neben der Kirche eingeladen. Gemeindepädagogin Heide Dahl bereitet diesen Gottesdienst vor. Hier bekommen die Kinder die Möglichkeit, Gott und die christlichen Werte und Rituale besser kennenzulernen. Sie hören von der Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie in der Bibel erzählt wird, und erfahren von Jesus, wie er lebte und was er sagte. red