Reichenbach.„Kommt her zu mir, ich will euch erquicken“: Unter diesem Bibelvers feiert die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach am Sonntag, 21. Juni, ab 10.15 Uhr einen Gottesdienst im Gemeindegarten. Die Gemeindeglieder sind dazu eingeladen, mit darüber nachzudenken, was den Menschen guttut.

Zur Vorbereitung der Feier wird um Anmeldung bei Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652) gebeten. Im Gottesdienst gibt es wieder eine Kleinigkeit zum Mitnehmen und Weiterschenken. Wer lieber über das Internet mitfeiert, kann den Gottesdienst auf Facebook verfolgen. red

Info: facebook.com/ EvKgmReichenbach

