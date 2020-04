Gottesdienst im Internet

Beedenkirchen.Der evangelische Kirchenvorstand von Beedenkirchen freut sich über die gute Resonanz auf die beiden Gottesdienste am Karfreitag und Ostersonntag, die mit Kamera aufgezeichnet wurden und im Internet zu verfolgen waren. Auch morgen (Sonntag) will die Gemeinde daher die Feier aus der Beedenkircher Kirche in die Wohnzimmer der Gemeindeglieder übertragen.

Auf der Internet-Seite des Kirchspiels Lautertal gibt es dazu einen Link. Außerdem ist der Gottesdienst auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Beedenkirchen zu finden.

Die Musiker Andrea Gulden und Peter Weber spielen auf Orgel und Trompete bekannte Choräle und neue geistliche Lieder. Der für die evangelischen Gemeinden vorgesehene Predigttext aus dem Jesaja-Buch wird auf die aktuelle Situation hin ausgelegt werden. red

Info: kirchspiel-lautertal.de Youtube: Ev. Kirchengemeinde Beedenkirchen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.04.2020