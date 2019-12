Gottesdienst und Ausstellung

Gadernheim.Die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim lädt zu einem musikalischen Adventsgottesdienst am Sonntag, 15. Dezember, ab 16 Uhr in die Kirche ein. Der Posaunenchor der Gemeinde, der Gadernheimer Gesangverein Harmonie und Solokünstler werden auftreten. Es gibt Musik, Texte und Gedichte. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es vor der Kirche Bratwurst, Glühwein und Saft.

In der Zeit von 14 bis 19 Uhr ist im Gemeindehaus eine weihnachtliche Ausstellung zum Thema „Engel und Sterne“ zu sehen. Peter Elbert, Ideengeber und Organisator, sucht dazu noch Ausstellungsstücke. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019