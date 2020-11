Beedenkirchen.Der zentrale Lautertaler Gottesdienst zum Buß- und Bettag ist heute (Mittwoch) ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Beedenkirchen. Das ungebräuchlich gewordene Wort Buße bedeute so viel wie Umkehren oder Sinnesänderung, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

„Wer sich in seiner Lebensführung neu ausrichten möchte, hat selbstverständlich zuvor erkannt, dass das eigene Leben oder das einer ganzen Gesellschaft falsch oder schädlich ausgerichtet war“, so Pfarrer Reinald Engelbrecht.

Schon auf den ersten Seiten der Bibel sei von einer folgenschweren Fehlausrichtung die Rede: dem Versuch, wie Gott sein zu wollen. Wie ein roter Faden ziehe er sich durch die Geschichte der Menschheit und bringe Durcheinander, Gegeneinander und immer wieder den Griff nach totaler Macht.

„Die bisherige Richtung zu ändern, heißt für den Menschen schlicht und einfach, einen Größeren über sich zu zulassen und menschlich das Zusammenleben – auch mit Tieren und Pflanzen – zu gestalten.“ red

Mittwoch, 18.11.2020