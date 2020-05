Gottesdienste gibt es zurzeit nur im Internet

Reichenbach.Zu ihrem 125-jährigen Bestehen hatte sich die Landeskirchliche Gemeinschaft dazu entschlossen, kein großes Fest zu feiern, sondern zu jedem „Gottesdienst für Ausgeschlafene“ einen ehemaligen Mitarbeiter der vergangenen Jahre einzuladen, um gemeinsam Rückblick zu halten und neue Impulse für die Zukunft zu bekommen.

Aufgrund der Corona-Epidemie gibt es allerdings bis auf Weiteres keine Gottesdienste und Kinderveranstaltungen on der Gemeinde. Jedoch bietet die Gemeinschaft Gottesdienste und Gebetstreffen in einem Videokonferenzraum im Internet an, in den man sich mit dem Computer und auch per Telefon einwählen kann.

Für die Pfadfindergruppe Felsenmeerwölfe, die Manuel Schnee mit seinen Mitarbeitern gegründet hat, gibt es zurzeit jede Woche ein neues Video auf Youtube mit Bastelideen und einem Impuls zum Nachdenken, der nicht nur für Pfadfinder interessant ist. Bei Interesse an der Gruppe steht Gemeinschaftspastor Manuel Schnee (E-Mail: manuel.schnee@lkg-lautertal.de) für Fragen zu diesem Angebot zur Verfügung. Aktuelle Informationen zur Landeskirchlichen Gemeinschaft und den Terminen gibt es im Internet. fred

Info: youtube.com/channel/UCs3Q1JZia5LMb_yBXYUYewg lkg-lautertal.de

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020