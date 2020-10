Gottesdienste im Wäldchen und im Internet

Lautertal/Lindenfels.Die evangelische Kirchengemeinden laden für morgen (Sonntag) zu Gottesdiensten ein. In Beedenkirchen beginnt die Feier um 11 Uhr. Der Gottesdienst ist nicht in der Kirche, sondern im Pfarrwäldchen. Die Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

In der Predigt von Pfarrer Reinald Engelbrecht steht die Bibelstelle aus Markus 2, Verse 23 bis 28 im Mittelpunkt mit der Aussage: Der Sonntag ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sonntag. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Kirchenmusikerin Andrea Gulden. Sie wird begleitet von einem Gesangsquartett aus dem Projektchor.

Im Rahmen ihrer monatlichen Gottesdienste in den Filialorten lädt die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach nach Lautern und Elmshausen ein. Zunächst wird ab 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Elmshausen gefeiert. Ab 9.45 Uhr ist dann Gottesdienst in der Festhalle in Lautern. Auch bei diesen Feiern müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Ein selbstsüchtiger Riese

Nach einer sechswöchigen Pause lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für 9 Uhr wieder zu einem Gottesdienst im Internet ein. Er wird aus der Waldhufenkirche übertragen werden.

Im Mittelpunkt stehen drei Taufen sowie das Märchen vom selbstsüchtigen Riesen des englischen Autors Oscar Wilde. Mit der Gemeinde daheim ist man durch gut mitsingbare Lieder verbunden. Vorgesehen sind dabei die Nummern 557 und 358 aus dem Evangelischen Gesangbuch.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Mitglieder des Jugendchors Winterkasten und Andreas Schäfer, die Regie führt Christian Gärtner. red

Info: Der Gottesdienst ist über die Internet-Seite der Gemeinde: ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com und Youtube abrufbar

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020