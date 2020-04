Gottesdienste zu Ostern im Internet und zu Hause

Lautertal/Lindenfels.Ein solches Osterfest haben die evangelischen und katholischen Gemeinden in Lautertal und Lindenfels noch nicht erlebt. Während das höchste Fest der Christen sogar in Kriegszeiten weitgehend normal gefeiert werden konnte, hat die Coronavirus-Epidemie dazu geführt, dass es in diesem Jahr keinerlei Gottesdienste geben wird.

Die Kirchengemeinden versuchen, auf neuen Wegen der Situation zu begegnen. Das Internet strömt über von Live-Übertragungen von Gottesdiensten und Videos mit Gebeten, Andachten und Tipps für die kirchliche Feier zu Hause. Auch in Lautertal und Lindenfels gibt es einige Angebote, um die Feiertage zwar getrennt, aber doch in einem gemeinsamen Sinn zu begehen.

Seit Mitte März arbeiten die evangelischen Gemeinden Gadernheim, Beedenkirchen und Reichenbach sehr eng zusammen, um den Kontakt zu den Gemeindemitgliedern zu sichern. Mit Hilfe der digitalen Technik werde in täglichen Videokonferenzen geplant, wie mit der besonderen Situation umzugehen ist, teilten die Gemeinden mit.

Seit drei Wochen gibt es jeden Abend unter der Überschrift „Licht der Hoffnung“ ab 19 Uhr kleine Andachten in allen drei Kirchen, wo beim Klang der Glocken für die Menschen in Lautertal und für die Gesamtsituation im Land und in der Welt gebetet wird. Alle sind eingeladen, gleichzeitig in ihren Wohnungen eine Kerze anzuzünden und für sich zu Hause am Gebet teilzunehmen. Die Reichenbacher Andacht wird live auf Instagram und zeitversetzt auf Youtube zur Verfügung gestellt.

Kerzen zum Mitnehmen

Vor den Kirchen liegen Kerzen zum Mitnehmen bereit, zusammen mit einer kleinen Andacht auf Papier. Auf Wunsch werden die Kerzen auch vor die Haustür gebracht, Anmeldungen dazu sind in den Pfarrbüros möglich. Für den heutigen Gründonnerstag und Karfreitag gibt es Gottesdienstblätter mit Gebeten und Texten für die Feier zu Hause.

Heute wird in der evangelischen Kirche in Reichenbach ein Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert, der über das Internet miterlebt werden kann. Mit Brot und Wein oder Saft kann am Abendmahl zu Hause teilgenommen werden. Auf Wunsch bringen die Mitarbeiter der Gemeinden im Anschluss an den Gottesdienst in den darauffolgenden Tagen ein Päckchen mit einer Hostie und Saft vorbei.

Morgen sollen um 15 Uhr zur Sterbestunde Jesu die Glocken der Kirchen läuten, bevor sie bis zum Ostermorgen schweigen werden. Der Osternachts-Gottesdienst wird am Sonntag, 12. April, ab 6 Uhr in den Kirchen in Gadernheim und Reichenbach verkürzt gefeiert. Wer ihn miterleben möchte, kann die Andacht aus Reichenbach im Internet verfolgen. Von dem Gottesdienst in Gadernheim wird im Anschluss ein kleines Video bereitgestellt werden.

Osterpäckchen für die Kinder

In der Kirche in Beedenkirchen wird ab 10 Uhr ein Ostergottesdienst gefeiert, bei dem die neuen Osterkerzen entzündet werden sollen. Wer möchte, kann die eigene Osterkerze während dieser Feier zu Hause anzünden. Auch diejenigen, die die Übertragung nicht sehen, werden durch das Geläut auf das Osterereignis und das Anzünden der Kerzen aufmerksam gemacht werden.

Da der Gottesdienst als Familiengottesdienst mit den Kindern des evangelischen Kindergartens gefeiert werden sollte, hat das Kindergottesdienst-Team für die Familien mit Kindern zwischen vier und elf Jahren mit dem Sekretariat ein Osterpaket mit einer Bastelmöglichkeit und der biblischen Oster-Geschichte vorbereitet. Es werde den Kindern noch vor Ostern nach Hause gebracht werden.

Fürbitten aus der Gemeinde für die Ostergottesdienste nehmen die Lautertaler Pfarrer über die Gebetsbriefkästen an den Kirchen entgegen.

Auch in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Lautertal in Reichenbach gibt es bis auf Weiteres keine Gottesdienste. Jedoch bietet die Gemeinschaft als Ersatz Gottesdienste in einem sogenannten Konferenzraum im Internet an. Bei Interesse steht Gemeinschaftspastor Manuel Schnee unter den E-Mail-Adressen: manuel.schnee@lkg-lautertal.de und newsletter@lkg-lautertal.de für Fragen zu dem Angebot und zum Zugang zur Verfügung.

Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig von der evangelischen Gemeinde Lindenfels hat Kästchen mit Bibelworten, Meditationen und Anregungen zum Gebet zum Mitnehmen vor das Portal der Kirche gestellt. Außerdem können Fürbitten dort in einen Karton eingelegt werden, die die Pfarrerin beim Abendgeläut der Glocken ebenso vor Gott bringen wird wie den Dank für die Menschen, die – oft bis zur Erschöpfung – in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen, Kindergärten, Supermärkten sowie bei der Feuerwehr, der Polizei, den Notdienstzentralen arbeiten sowie diejenigen, die unter der Isolation der häuslichen Quarantäne und ihren Folgen leiden.

Pfarrerin am Telefon

Wer Hilfe beim Einkaufen benötigt, kann sich an das evangelische Pfarramt in Lindenfels wenden (Tel.: 06255 / 512. Für persönliche Seelsorgegespräche ist Pfarrerin Grimm-Helbig unter dieser Nummer auch an den Feiertagen erreichbar.

An den Osterfeiertagen wird die evangelische Kirche unter Wahrung der Sicherheitsvorschriften stundenweise für das persönliche Gebet geöffnet sein. Die Glocken werden zusätzlich zum täglichen Geläut um 19.30 Uhr am Karfreitag um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu und an Ostersonntag um 12 Uhr als Festgeläut zur Auferstehung Jesu erklingen.

Die katholische Pfarrkirche St. Petrus und Paulus Lindenfels ist noch bis Ostermontag, 13. April, täglich zwischen 10 und 11 Uhr sowie in der Zeit von 18 bis 19 Uhr geöffnet. Gläubige haben in dieser Zeit die Möglichkeit, für etwa fünf bis zehn Minuten in Stille in der Pfarrkirche zu beten. Da sich nicht mehr als zwei Personen zeitgleich in den Kirchen befinden dürfen, überwacht die Pfarrei die Einhaltung der Gebetszeit und die Anzahl der Besucher.

Auch der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten und Pfarrer Sebastian Hesselmann laden trotz der Epidemie die Christen in Winterkasten dazu ein, die besonderen Tage zwischen Karfreitag und Ostermontag zu Hause zu feiern. Um dafür eine Unterstützung zu geben, verteilen Helfer aus Kirchenvorstand und Gemeinde noch in dieser Woche die bereits dritte Corona-Sonderausgabe des Gemeindebriefs „Bergauf“ an alle Haushalte in Winterkasten und Laudenau. Sie enthält eine Osterandacht. Damit sollen insbesondere Menschen erreicht werden, die keinen Zugang zum Internet haben, wie Pfarrer Sebastian Hesselmann mitteilte.

Am Karfreitag ist die Waldhufenkirche für einzelne Besucher für eine persönliche Andacht oder ein Gebet geöffnet. Eine Karfreitagspredigt, Texte und Gebete sind am Worte-Ständer zum Mitnehmen ausgehängt. Dazu gibt es geistliche Musik zum Karfreitag von Johann Sebastian Bach. Die Glocken schweigen den ganzen Tag.

Andacht mit Megafon

Am Ostersonntag erklingt um 7 Uhr der Osterjubel der Glocken. Ab 12 Uhr beteiligt sich die Gemeinde am ökumenischen Osterläuten. Um 19.30 Uhr ist dann wieder wie jeden Tag das Abendläuten für die Dauer der Corona-Krise vorgesehen, um an das Leiden und Sterben von Menschen zu erinnern.

Aus der Waldhufenkirche gibt es auf Youtube sowie auf der Internet-Seite der Gemeinde ein Video mit einer Osterandacht, die Organist Christian Gärtner und Pfarrer Sebastian Hesselmann gemeinsam gestalten werden.

In der Zeit zwischen 10.15 und 11.45 Uhr will Hesselmann am Ostersonntag an verschiedenen Stellen in Winterkasten mit Hilfe eines Megafons von der Straße aus das Osterevangelium lesen und dazu einen Ostersegen sprechen. Die Aktion sei mit dem Ordnungsamt der Stadt Lindenfels abgesprochen, müsse aber von den allgemeinen Möglichkeiten am Sonntag abhängig gemacht werden, so Hesselmann.

Der Pfarrer bittet ausdrücklich darum, nur von den Fenstern oder Haustüren aus zuzuhören, damit sich keine Gruppen von Menschen auf der Straße bilden.

Die Waldhufenkirche ist an den Ostertagen für Einzelbesuche geöffnet. Eine Osterpredigt liegt aus. Am Röttweg stehen Osterlichter mit einem Ostersegen zum Mitnehmen nach Hause bereit. tm/red

Info: instagram.com/ kirchengemeinde-reichenbach/ facebook.com/ EvKgmReichenbach YouTube: bit.ly/34ufPWN Hilfen zur Gestaltung von Hausgottesdiensten unter bistummainz.de/pfarrgruppe/fuerth-lindenfels/aktuell/nachrichten ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020