Gottesdienste zum Erntedankfest

Lautertal/Lindenfels.Die evangelischen Kirchengemeinden in Lautertal und Lindenfels laden für morgen (Sonntag) zu Gottesdiensten aus Anlass des Erntedankfestes ein.

Ein Hubertus-Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in Beedenkirchen. Dazu haben sich die Bläser des Kreisjägervereins Groß-Gerau angesagt. Die amtierenden Deutschen Meister kommen mit der Hubertusmesse nach Reinhold Stief für Parforcehörner in Es im Gepäck. Der Gottesdienst wird auf jeden Fall im Freien sein – im Wäldchen hinter der Kirche oder im Pfarrhof. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, weil genügend Raum für die Gäste vorhanden ist.

Nach dem Gottesdienst gibt es – auch im Freien – statt des traditionellen Linden-Stammtischs Gulaschsuppe mit Brot sowie Getränke. Bei Regenwetter bittet der Kirchenvorstand darum, Schirme mitzubringen.

Im Rahmen ihrer monatlichen Gottesdienste in den Filialorten lädt die evangelische Kirchengemeinde Reichenbach für morgen nach Lautern und Elmshausen ein. Zunächst ist ab 8.30 Uhr ein Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Elmshausen. Ab 9.45 Uhr ist dann Gottesdienst in der Festhalle in Lautern.

Die Landeskirchliche Gemeinschaft in Reichenbach feiert im Rahmen der Jubiläumsreihe zu ihrem 125-jährigen Bestehen einen Gottesdienst für Ausgeschlafene im Gemeinschaftshaus. Beginn ist um 10.30 Uhr. Die Predigt mit dem Thema „Wir machen den Unterschied!“ hält Thomas Eisinger. Er absolvierte in den 80er Jahren ein Gemeindepraktikum in der Gemeinschaft und ist heute Kanzler der Internationalen Hochschule Liebenzell.

Wer den Gottesdienst zu Hause mitfeiern möchte, kann sich über Telefon oder Computer einwählen. Ein Mittagessen wird nicht angeboten. Aufgrund der Teilnehmerbegrenzungen wird um Anmeldung gebeten unter E-Mail: newsletter@ lkg-lautertal.de oder bei Gemeinschaftspastor Manuel Schnee (Tel.: 06254 / 943704).

Zu einem Auto-Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für 10.30 Uhr auf den Dorfplatz am Teich in Laudenau ein. „Ein schwieriges Jahr bringt außergewöhnliche Methoden hervor“, so Pfarrer Sebastian Hesselmann. Dabei greift er auf Erfahrungen zurück, die er mit dem Format Auto-Gottesdienst im April gemacht hat. „Alle sitzen in ihrem eigenen Raum und können trotz der sicher immer noch oft vorhandenen Furcht vor der Begegnung mit vielen zusammenkommen, miteinander feiern und auch singen.“

Dabei bittet Hesselmann darum, dass immer nur Personen aus einem Hausstand im gleichen Fahrzeug sitzen. Liedblätter werden hineingereicht. In Laudenau werden die Pkw von zwei Seiten in die Sicherheitsabstände eingewiesen, so dass jeweils gute Sicht auf den Lkw gewährleistet ist, den ein ortsansässiges Transportunternehmen als Bühne zur Verfügung stellt.

Der Gottesdienst wird musikalisch von Andreas Schäfer am Piano und Mitgliedern des Jugendchors Rainbow-Teens mit Simone Spielmann als Leiterin gestaltet. Stephan Lauterbach zeichnet für die Technik verantwortlich. „Selbst bei Regen können wir für einiges Danke sagen, was in diesem Corona-Jahr dankenswert gewesen ist“, so die Kirchengemeinde. red

