Reichenbach.Die Gymnastikabteilung des TSV Reichenbach traf sich zu einer Weihnachtsfeier. Im festlich geschmückten Nebenzimmer der Vereinsgaststätte, das von Monika Walter und Liane Knappe hergerichtet worden war, fanden sich 25 Damen ein.

Übungsleiterin Liane Knappe bedankte sich für die rege Teilnahme an den Übungsstunden. Monika Walter las ein Gedicht darüber vor, wie die Übungsstunde am Dienstag aussieht.

Jede Sportlerin hatte ein Geschenk mitgebracht das mit dem Buchstaben G anfing. Man staunte nicht schlecht, was sich die Damen dazu alles hatten einfallen lassen. Gouda, Glaskugeln und ein Ganzkörper-Massageroller waren dabei.

Elisabeth Fey erfreute die Gruppe mit einem lustigen Gedicht über die Weihnachtsgans. Danach gab es noch ein Schätzspiel. Dabei holte sich Inge Hechler den ersten Preis, gefolgt von Nezhi Güldag und Renate Zenker.

Monika Walter bedankte sich bei Liane Knappe und Jana Machoczek mit Präsenten für die abwechslungsreichen Übungsstunden. Die Abteilungsleiterin hatte außerdem für alle Damen Teelichter als Schneemann gebastelt. Die Gruppe saß noch bis in die späten Abendstunden gemütlich beisammen.

Die letzte Gymnastikstunde in diesem Jahr ist für Dienstag, 18. Dezember, geplant. Weiter geht es dann am 15. Januar. Neue Mitstreiterin sind willkommen. Die Übungsstunden sind immer dienstags in der Zeit von 20 bis 21 Uhr in der TSV-Halle im Brandauer Klinger. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018