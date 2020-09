Grabmale werden geprüft

Sitzung

Jugendrat will auch für die Senioren aktiv werden

Beim Jugendrat standen wieder viele Punkte auf der Agenda. Im Anschluss an die Begrüßung durch die Vorsitzende Carolin Bohn knüpfte die Gruppe an das geplante Kinoprojekt an. Hierbei müsse man wegen Corona weiterhin für 2021 „auf ...