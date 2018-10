Graham Bonney gefiel es beim Sportlerball

In TSV-Trikots traten der britische Pop-Star Graham Bonney und seine Band beim Sportlerball anlässlich des ersten Lautertaler Fußballpokalturniers 1978 in der Turnhalle des TSV Reichenbach auf. Die Musiker (von links): Bernd Zamulo (früher The Lords), Werner Schneider (früher James Last), Barrie James Wilson (früher Procol Harum) und Graham Bonney.

© koe