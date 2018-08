Grillen in der Natur ist nicht mehr erlaubt

Anzeige

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal hat angesichts der andauernden Trockenheit zu erhöhter Vorsicht in der Natur aufgerufen. Gemeindebrandinspektor Bernd Röder berichtete gestern, dass offene Feuer bis auf Weiteres dann nicht gestattet sind, wenn sie in einem Abstand von untrer 100 Metern zum Wald entfacht werden sollen.

Das gilt auch für Grillfeuer und nicht nur außerorts, sondern auch für bebaute Grundstücke in den Dörfern, die nahe am Wald liegen. Offene Feuer an anderen Stellen müssten ständig beaufsichtigt und anschließend sorgfältig gelöscht werden. Es sei aber auf jeden Fall vorzuziehen, derzeit generell kein Feuer zu entfachen, berichtete Röder.

Kein Regen seit Anfang Juni

Durch das Andauern der Schönwetterphase mit Temperaturen von über 30 Grad und weitgehend ausbleibenden Niederschlägen habe sich die Waldbrandgefahr in Hessen deutlich verstärkt, so Röder weiter. In Lautertal hatte es Anfang Juni zuletzt nennenswert geregnet.