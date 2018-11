Grindkopp-Essen beim Motorsportclub

Reichenbach.Bratenduft lockte Mitglieder und Freunde des Odenwälder Motorsport-Clubs Reichenbach (OMC) zum Grindkopp-Essen ins Vereinsheim der Rassengeflügelzüchter im Höllacker. Keiner der OMC-Angehörigen wusste noch, wann dieses Angebot zum ersten Mal gemacht wurde. Vor Jahrzehnten fand es jedenfalls schon einmal im Geflügelheim statt.

Danach traf man sich zum Verzehren der Hackfleischklöße mit dicker Zwiebelsoße im clubeigenen Vereinsheim weiter hinten im Höllacker. Nach dessen verordnetem Abriss hatte der OMC Unterschlupf im Sozialgebäude einer Firma am Seifenwiesenweg gefunden. In diesem Jahr haben die Motorsportfreunde das allerdings aus Kostengründen aufgegeben, so dass der Verein 70 Jahre nach seiner Gründung ohne festes Domizil dasteht.

Ob aus Solidarität mit dem Club dieses Mal so viele Anmeldungen erfolgten, wusste der Vorsitzende Ingo Delp nicht. 120 Portionen Fleisch und Zwiebeln mussten von den Helfern um Richard Meckel vorbereitet, gebraten und gedünstet werden. Die Damen boten zum Nachtisch Kaffee und Kuchen an.

Die nächste gesellige Veranstaltung des OMC ist der Jahresabschluss mit Musik, Tombola und Unterhaltung im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach. koe/Bild: koe

