Größter Martinsumzug im Lautertal

Reichenbach.Mehr Kinder und Laternen kann man im Lautertal an keinem anderen Tag sehen: Die Felsenmeerschule Reichenbach hatte zum Martinsumzug eingeladen. Erstmals trafen sich Kinder, Lehrer und Eltern dazu in der evangelischen Kirche. „Ich sehe gerne voll besetzte Kirchen“, sagte Pfarrer Jan Scheunemann beim Blick in den Kirchenraum. Als das Licht ausging, zogen die Schüler der ersten Klassen mit ihren leuchtenden Laternen in die Kirche ein und die Chor-AG sang mit Schülern und Eltern das Lied „Hoch über uns die Sterne“.

Die Geschichte von Sankt Martin führte die Klasse 4a als Schattenspiel in der Kirche auf. Danach machten sich alle auf den Weg zum Schulhof an der Knodener Straße. Für die Sicherheit des Martinsumzuges sorgte die Feuerwehr Reichenbach.

Im Schulhof wurde dann beim Flackern des Martinsfeuers und bei Kinderpunsch und heißen Würstchen noch gefeiert. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018