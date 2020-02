Großer Andrang beim Flohmarkt in der Festhalle

Lautern.Kinderkleidung und Spielsachen gab es beim Flohmarkt „Rund ums Kind“, zu dem die Sportgemeinschaft Lautern eingeladen hatte. Das Besondere war, dass alles der Größe nach vorsortiert war, so dass die Kunden gezielt suchen konnten.

An einem Extrastand gab es selbst genähte Krabbelhosen und Krabbelschuhe sowie Kleider und Halstücher. Wer mitmachen wollte, der musste eine geringe Standgebühr bezahlen. Außerdem gingen 15 Prozent des Verkaufserlöses an die SG Lautern, die damit ihre Kinderaktivitäten finanziert. Neun Helfer vom Verein hatten in den Tagen vor dem Flohmarkt alle Hände voll zu tun, um alles für einen reibungslosen Ablauf der Verlaufsaktion vorzubereiten. Wer sich stärken wollte, der hatte an der Kuchentheke reichliche Auswahl. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020