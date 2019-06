Großer Andrang beim Teichfest

Elmshausen.Zu einer außerordentlichen Sitzung trafen sich die Vorstandsmitglieder des Verschönerungsvereins Elmshausen im Nachgang zum Teichfest an Christi Himmelfahrt. Dabei wurde der Ablauf im Hinblick auf mögliche Verbesserungen bei künftigen Festlichkeiten ebenso erörtert wie der Helfereinsatz und die Untersützung durch Firmen und Spendern.

Allgemein positiv aufgenommen wurde, dass das Fest in diesem Jahr durch einen ökumenischen Gottesdienst eröffnet wurde. Die Verbindung zwischen christlichen Werten und weltlichem „Vatertag“ sei vortrefflich gelungen und solle nach Möglichkeit beibehalten werden. Die Veranstaltung habe durch diesen Gottesdienst eindeutig gewonnen, stellt Vorsitzender Henry Scheppers heraus. Der Dank des Vereins gehe an Pater Simon, der den Gottesdienst geleitet hat und auch anschließend bei der offiziellen Enthüllung der sanierten Deichertsmühle mitwirkte.

Fleißige Helfer und gutes Wetter

Der Dank des Vorstandes richtete sich aber auch an die zahlreichen Helfer, die die Veranstaltung routiniert abgewickelt haben. Schon im Vorfeld wurde gewerkelt, renoviert und das Gelände auf Vordermann gebracht.

Das schöne Wetter trug dazu bei, dass den ganzen Tag über ein reges Kommen und Gehen herrschte und jeder Helfer alle Hände voll zu tun hatte. Das in diesem Jahr wieder angebotene Kinderschminken, das neu eingeführte Angebot an Kaffee und Kuchen hätten die Veranstaltung bereichert und zu einem schönen Tag für alle Gäste beigetragen.

Schließlich wurde auch den zahlreichen Spendern Dank und Anerkennung zuteil. Sei es dafür, dass sie durch Kuchen- oder Sachspenden zum Gelingen beitrugen, sei es für finanzielle Zuwendungen.

Wenn auch durch hohe Fixkosten Veranstaltungen dieser Art stets ein finanzielles Risiko in sich bergen, so könne der Verschönerungsverein Elmshausen stolz darauf sein, dass sich seine Mitglieder, Freunde und Gönner jedes Jahr selbstlos einbringen, das Striethteichfest in Elmshausen zu gestalten, lautete der Tenor bei der Sitzung. red

