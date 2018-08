Grüne Liste feiert Jubiläum

Anzeige

Schannenbach.„Als sich die Grünen 1992 in Lautertal gründeten, konnte niemand wissen, wie sie sich entwickeln würde. 1993 zogen sie schließlich auf Anhieb mit vier Mandatsträgern in die Gemeindevertretung ein. Mittlerweile sind sie auch in Lautertal und den umliegenden Landgemeinden eine klare Konstante geworden, auch wenn sie es in den Städten prinzipiell leichter haben“, schreibt die Grüne Liste Lautertal (GLL) in einer Pressemitteilung.

Ehrung für Klaus Schneider

Aus der Kommunalpolitik seien die streitbaren Grünen nicht mehr wegzudenken. Am Freitag, 10. August, werden die Lautertaler Grünen diesen Anlass nutzen, um im Dorfgemeinschaftshaus in Schannenbach zu feiern. Einen ganz besonderer Höhepunkt stelle hierbei die Verleihung des Landesehrenbriefes an Klaus Schneider dar.

Schneider ist seit Jahrzehnten im Landkreis, in Lindenfels und Lautertal politisch ehrenamtlich aktiv. Aktuell ist er Mitglied und Schriftführer im Gadernheimer Ortsbeirat. Landrat Christian Engelhardt (CDU) wird eigens zur Feier hinzustoßen und zwischen 18 und 18.30 Uhr die Ehrung vornehmen.