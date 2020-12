Grüne wollen keine Parteien im Ortsbeirat

Lautertal.Die Lautertaler Grünen wollen erreichen, dass für die Ortsbeiratswahl am 14. März in der Gemeinde keine Parteilisten aufgestellt werden. Eine Woche bevor die SPD als erste Gruppe ihre Kandidatenlisten verabschieden will, schlagen die Grünen dazu Beratungen aller Fraktionen der Gemeindevertretung vor.

„In den Lautertaler Ortsbeiräten herrscht ein unterschiedlich kollegiales Klima.

...