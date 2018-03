Grüne wollen Lasten der Krise verteilen

Anzeige

Die GLL, welche von 2011 bis 2016 in einer Kooperation mit der SPD aktiv war, sei sich Ihrer Verantwortung sehr bewusst. Das finanzielle Wirken des ehemaligen Bürgermeisters Jürgen Kaltwasser wurde sowohl im Gemeindevorstand wie auch vom haushaltspolitischen Sprecher der GLL-Fraktion immer sehr kritisch begleitet, bis hin zu öffentlichen Rücktrittsforderungen. Die notwendigen kritischen finanzpolitischen Diskussionen hatten die Kooperation mit der SPD so manches Mal bedroht.

Trotz alledem gebe es für die politisch Aktiven Grenzen bei der Transparenz mit Blick auf die Verwaltung, deren Lenker nun mal ein Bürgermeister sei. „Hier waren uns oft die Hände gebunden. Insofern ist es nun umso wichtiger, die Weichen heute zu stellen, eine solche Situation für die Zukunft auszuschließen“, geben die Grünen zu bedenken.

Bereits in der vergangenen Wahlperiode habe die GLL viele zukunftsweisende Reformvorhaben initiiert oder unterstützt. Dazu zählen die Grünen die Vereinbarung zum Schutzschirm mit dem Land Hessen die eine Schuldenentlastung von mehr als fünf Millionen Euro für Lautertal zur Folge gehabt habe.

Die Defizite in der jährlichen Haushaltsplanung seien damals von 2,2 Mio. Euro um 90 Prozent reduziert worden. „Weiterhin wurden die Anforderungen des Gesetzgebers zum Ausbau der Kindergärten zeitgemäß umgesetzt“, fahren die Grünen fort. Jedes Kind im Lautertal im U3 oder Ü3 Bereich habe nun seinen Platz.

Konstruktive Opposition

Vor diesem Hintergrund sei es inakzeptabel, wenn einzig und allein in der Politik von SPD und GLL der vergangenen Wahlperiode die Fehler gesucht würden. Allein das Beispiel der Investitionen bei der Wasserversorgung zeige, dass notwendige Reinvestitionen bereits seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wurden und somit zum heutigen Ergebnis geführt haben.

Bei verschiedenen Prestigeprojekten habe die Grüne Liste seit Jahren ihre Stimme für mehr Sparsamkeit erhoben, wurde jedoch stets von CDU und SPD überstimmt.

„Die GLL bleibt ein konstruktiver Begleiter in der Opposition, und wir werden auch die Landesprogramme wie die Hessenkasse oder die Befreiung von Teilen der Kindergartengebühren voll unterstützen“, kündigen die Grünen an. Sie kritisieren, die CDU und die Lautertaler Bürgerliste LBL) seien scheinbar nur mit der Vergangenheit beschäftigt. „Noch unverständlicher ist es der GLL, dass die LBL jetzt zum Thema temporärer Verzicht auf die Sitzungsgelder plötzlich eine Rolle rückwärts macht, nachdem deren Fraktionsvorsitzender beim gemeinsamen Haushaltsworkshop mit dem Gemeindevorstand noch ganz euphorisch Zahlen in den Raum warf, die mit exakt dieser Maßnahme eingespart werden könnten“, bemängelt die Grüne Liste.

Lautertal brauche in der aktuellen Situation einen Wettstreit guter Ideen und Konzepte. „Die besten Begleiter und Mitdenker haben wir übrigens noch gar nicht zur Mithilfe bei der Lösung unserer Haushaltsprobleme ins Boot geholt – unsere Bürger“, merken die Grünen an. Dafür wollten in den nächsten Wochen werben. red

