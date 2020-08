Grünes Licht für neue Parkplätze

Lautertal.Der Gemeindevorstand hat nun auch den Segen der Gemeindevertretung dazu, dass er am Felsenmeer nach neuen Parkplätzen suchen darf. Das ist das schmale Ergebnis der Beratung eines Antrags der Lautertaler Bürgerliste (LBL) im Bauausschuss.

Die LBL hatte eigentlich ein „Konzept“ für mehr Parkplätze und eine Entlastung der Anlieger in Reichenbach gefordert. Davon blieb allerdings nur die Parkplatzsuche übrig, nachdem Bürgermeister Andreas Heun darauf hingewiesen hatte, dass die von der LBL unterbreiteten Vorschläge zur Verkehrslenkung bereits umgesetzt seien und auch die geforderten Kontrollen liefen – soweit personell und finanziell möglich. Während die LBL nur forderte, in der Graulbachsaue neue Parkflächen zu prüfen, fasste der Ausschuss den Auftrag auf Antrag von Tobias Pöselt (SPD) weiter: Nun soll rund um den Felsberg nach Flächen gesucht werden.

Bürgermeister Andreas Heun reagierte auf die LBL-Initiative empfindlich – wie meistens, wenn der Gemeindevorstand um „Konzepte“ gebeten wird: „Schreiben Sie doch selbst eines.“ Der Vorstand und die Verwaltung hätten umfangreiche Überlegungen angestellt, um der Lage Herr zu werden. Wofür brauche es da ein Konzept oder gar eine „Machbarkeitsstudie“, wie die LBL formuliert hatte. Letzteres kassierte Markus Bormuth (LBL) umgehend. An einem Konzept hielt er dagegen fest. Dort könne auch festgehalten werden, was bisher umgesetzt und erreicht worden sei. An einer solchen Gesamtschau fehle es, so Bormuth.

Heun verwies dagegen auf seinen umfangreichen Bericht in der Gemeindevertreter-Sitzung im Juni und auf zahlreiche Veröffentlichungen in dieser Zeitung zu dem Thema. Tobias Pöselt(SPD) sah den Wert des LBL-Antrags denn auch vor allem darin, nach außen zu signalisieren, dass die Gemeinde neue Parkplätze am Felsenmeer bauen wolle. Das sei bisher nicht so klar formuliert worden. Vielmehr habe es auch die Auffassung gegeben, die Parkflächen sollten nicht ausgeweitet werden, um nicht noch mehr Verkehr zu verursachen. „Natürlich suchen wir nach Parkplätzen, das tun wir täglich“, sagte Bürgermeister Heun dazu. „Wer Flächen für Parkplätze anbieten kann, kann mit dem Gemeindevorstand Kontakt aufnehmen.“

Erich Sauer (CDU) sagte, es sei bereits viel erreicht worden. Das werde von den Bürgern auch anerkannt. Allerdings stehe am Felsenmeer in diesem Jahr noch weniger Platz zur Verfügung, weil durch zwei Bauplätze 40 bis 50 Parkplätze weggefallen seien. Ersatz könne möglicherweise auf dem Grundstück geschaffen werden, auf dem früher ein Spielplatz angelegt war. Frank Maus (GLL) sagte, es gehe aber auch darum, den Tourismus in Lautertal zu entzerren. Die Gemeindevertretung habe sich dazu in letzter Zeit zu wenig Gedanken gemacht. Mit der Aufwertung anderer Ausflugsziele in der Gemeinde könne Druck vom Felsenmeer genommen werden, sagte Maus. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020