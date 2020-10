Gruselige Geister auf der Klassenfahrt

Elmshausen.Das Kinderkino der Gemeinde Lautertal zeigt am Donnerstag, 22. Oktober, den deutschen Spielfilm Film „Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs“.

Die Klassenfahrt mit Lehrer Martin Schulze führt die Pfefferkörner zum Gruber-Hof in den Bergen Südtirols. Mia freut sich riesig auf ihren guten Freund Luca, der dort wohnt. Doch Luca verhält sich eigenartig, denn es geschehen geheimnisvolle Dinge auf dem Berghof, und die Kinder stoßen auf gruselige Berggeister und mystische Zeichen.

Der neue Mitschüler Johannes kommt Mia und ihren Freunden zu Hilfe und als unschlagbares Team finden sie heraus, wer hinter diesen Ereignissen steckt. Die Spur führt zurück nach Hamburg und die Pfefferkörner begeben sich auf eine riskante Mission.

Maximal 17 Besucher

Eine Anmeldung per E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer ist erforderlich. Die Daten werden nach 30 Tagen gelöscht. Maximal sind 17 Gäste erlaubt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen, die am Platz ausgezogen werden darf. Desinfektionsmittel steht bereit. Essen und Trinken wird nicht angeboten werden. red

