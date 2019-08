Gut geschützt vor Regen unterwegs im Buchwald

Elmshausen.Knapp 30 Mitglieder der Wanderabteilung des TSV Elmshausen haben sich zur August-Wanderung eingefunden. Zuvor gab es einen kleinen Umtrunk aus Anlass eines Geburtstages. So prostete man dem Geburtstagskind zu, verweilte noch etwas und startete im Anschluss gut eingestimmt vom TSV-Sportplatz aus in Richtung altes Rathaus. Von dort ging es am Friedhof vorbei auf angenehme Wanderwege rund um den Buchwald. Die ab und zu einsetzenden Regenschauer konnten der mit Regenschirmen gut ausgestatteten Wandergruppe nichts anhaben. Dies tat auch der allgemeinen Stimmung keinen Abbruch, und so feierte man in geselliger Runde mit der Kerwejugend die Nachkerb im Hof von Philipp Schäfer.

Die nächste Wanderung findet am Sonntag, 8. September, auf dem Kunstwanderweg zwischen Lindenfelds und Fürth statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.08.2019