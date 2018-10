Gymnastikdamen auf der Weininsel

Reichenbach.Reif für die Insel fühlten sich die Gymnastikdamen des SSV Reichenbach. Allerdings ging es nicht nach Sylt oder Mallorca. Vielmehr wurde mit Bus und Bahn die Weininsel Groß-Umstadt angesteuert. Die Kleinstadt hat sich nicht nur bei Weinkennern einen Namen gemacht, sie ist auch für Wanderer ein Paradies.

Viele Rundwanderwege führen durch die Weinberge und waldreiche Gebiete. Vom Bahnhof aus wanderte die Gruppe auf dem Weininsel-Wanderweg an der Wendelinus-Kapelle vorbei nach Klein-Umstadt und Raibach, wo beim Erlebnissteinbruch Am Heegwald eine kurze Rast eingelegt wurde.

In diesem Steinbruch wurde über Jahrhunderte hinweg roter Sandstein abgebaut. Er ist der Einzige, der noch sichtbar und zugänglich ist. Vorbei am Museum Gruberhof führte der Weg zurück nach Groß-Umstadt. In einem Lokal kehrten die Damen zum Essen ein, bevor sie die Gassen und Plätze mit schmucken Fachwerkhäusern, alten Adelshäusern und Gutshöfen erkundeten.

Ein besonders imposantes Gebäude ist das 1604/1605 erbaute Renaissance-Rathaus am Marktplatz. Bei Umstädter Wein in einem traditionellen Weingut ließen die Damen den Tag ausklingen. Vorbereitet hatten die Wanderung Bruni Bitsch und Doris Bremstaller. koe

