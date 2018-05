Anzeige

Lautern.Die Gymnastikdamen der SG Lautern trafen sich statt zum Training zu einer Fahrt mit der Solardraisine von Mörlenbach nach Wald-Michelbach. Bei gutem Wetter gab es nach der Fahrt nach Wald-Michelbach einen kurzen Spaziergang und eine Kaffeepause, bevor es mit der Draisine nach Mörlenbach zurückging. Der Abschluss wurde in gemütlicher Runde in einer Pizzeria in Fürth gemacht. Organisiert wurde die Tour von Helga Meyer. red/Bild: SG Lautern