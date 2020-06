Gymnastikdamen trainieren wieder

Gadernheim.Endlich ist es wieder soweit – das Training der Gymnastik-Damen des TSV Gadernheim darf wieder stattfinden. Marzena Jamelle, Abteilungsleiterin Gymnastik, hat mit dem Trainingsangebot unter Einhaltung der Hygienevorschriften begonnen.

„Wir vom TSV Gadernheim können uns glücklich schätzen, dass für die Sportangebote die große Turnhalle der Mittelpunktschule genutzt werden darf. Hier können die Abstandsregelungen problemlos eingehalten werden. Die Heidenberghalle bietet zudem im Falle einer Belegung der Turnhalle eine gute Alternative, wie etwa zum aktuellen Anlass der Verabschiedung der Abschlussklassen.“, so die Abteilungsleiterin.

Zu den Hygienemaßnahmen zählen neben der Abstandsregelung, die Benutzung von Desinfektionsmittel, das Mitbringen eigener Matten, die Führung einer Teilnehmerliste zwecks Nachverfolgung, und vieles mehr.

Die Teilnehmerinnen sind froh, dass der Sportbetrieb wieder läuft und akzeptieren ohne zu zögern die Hygienemaßnahmen. Erfreulich ist für den Verein die große Nachfrage, die sogar aus den umliegenden Ortschaften kommt. Denn schließlich ist das Angebot für diverse Altersgruppen und Interessen geeignet: von jung bis alt, von schweißtreibend und muskelaufbauend bis kräftigend, mobilisierend und entspannend – alles ist dabei. Yoga im besten Alter (auf dem Stuhl) ist sogar eine Alternative für Schwangere.

Marzena Jamelle freut sich auf alle, die Spaß an Bewegung haben und gerne Mal schnuppern möchten. Zu erreichen ist sie per E-Mail unter gymnastik@tsv-gadernheim.de.

Drei Kurse bietet die ausgebildete Yoga-Lehrerin für die Mitglieder an: Bauch-Beine-Po findet montags von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Turnhalle der Mittelpunktschule Gadernheim statt. „Yoga im besten Alter“ steht mittwochs von 9: bis 10 Uhr in der Heidenberghalle auf dem Plan und wird am selben Abend und Ort von Yoga (18.30 bis 19.45 Uhr) abgerundet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.06.2020