Gymnastikdamen zu Besuch in Frankfurt

Lautern.Die Gymnastikdamen der Sportgemeinschaft Lautern unternahmen einen Ausflug nach Frankfurt. Mit Bus, Bahn und Straßenbahn wurde das Ziel erreicht, wo eine Führung durch die neue Altstadt auf dem Programm stand. Rotes Haus, Goldene Waage und der Hühnermarkt wurden unter anderem besichtigt.

Anschließend wurde am Römer, dem Frankfurter Rathaus, eingekehrt. Zum Abschluss trafen sich die Gymnastikfrauen in einem Lokal in Bensheim. red/Bild: SG

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.06.2019