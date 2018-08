„Haisje-Rock“ beim Förderverein

Gadernheim.Auch wenn der Kredit für den Kunstrasen auf dem Gadernheimer Sportplatz abbezahlt ist, fallen doch Kosten für die Instandhaltung an. Dazu engagiert sich der Förderverein „Von roter Asche zu grüner Kunst“. Deshalb feierte der Verein ausgelassen sein zehnjähriges Bestehen mit einem „Haisje-Rock“ im Vereinsheim des TSV Gadernheim. Klaus Trodt aus Reichenbach sorgte als versierter Discjockey zum fünften Mal bei dieser alljährlichen Veranstaltung für flotte Musik. Viele Freunde, Gönner und Mitglieder kamen, um in geselliger Runde ausgelassen zu feiern und so den Förderverein zu unterstützen. df/Bild: Funck

