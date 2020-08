Hallensport startet wieder

Reichenbach.Der TSV Reichenbach bietet wieder Sport in der Turnhalle an. Nachdem von Regierungsseite und den Sportverbänden die Richtlinien für den Hallensport im Zusammenhang mit Corona gelockert wurden und der Schulbetrieb wieder gestartet ist, hat sich auch der Vorstand entschieden, wieder Sport in der Turnhalle anzubieten. Grundsätzlich orientiert sich dieses Angebot an den Empfehlungen des Hessischen Turnerverbands.

Im Einzelnen werden folgende Angebote wieder starten: Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Leistungsturnen, Jazz-Tanz Karate-Jugend, Damengymnastik, Aerobic, Wirbelsäulengymnastik, alle Reha-Gruppen sowie Herz-Sport. Die Skigymnastik trifft sich momentan zu Nordic-Walking bzw. Joggen und die Erwachsenen der Karateabteilung zum Freilufttraining.

Der Start für die Zumba-Gruppe ist am 1. September. Übungszeiten aller Angebote sind auf http://www.tsv-reichenbach.de unter Abteilungen veröffentlicht. Für alle Angebote gilt, dass neue Mitsportler sind willkommen und einfach zu den Übungsstunden in die Halle kommen können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020