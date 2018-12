Handarbeit mit Liebe zum Detail

Gadernheim.Weihnachtspyramiden ganz klassisch oder mit südlichem Flair und Palmen – der Fantasie der Erbauer war keine Grenze gesetzt. Die Exponate, die die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim bei ihrer Sonderausstellung über Schwibbögen und Weihnachtspyramiden ausstellte, lockten vielen Besucher an. Private Sammler konnten ihre Lieblingsstücke einem breiten Publikum zeigen.

Ideengeber Peter Elbert freute sich über jedes Stück, das bei ihm angemeldet wurde. Bei den Pyramiden reichte die Bandbreite von 15 Zentimetern Höhe bis zu stattlichen Exponaten von gut einem halben Meter. Auch die Ausfertigung war sehr unterschiedlich.

Elbert sprach viele Menschen an, und fragte, ob sie solche Teile noch im Familienbesitz hätten. Er bot bei dieser Gelegenheit sogar an, kleine Reparaturen vorzunehmen. Auf diese Weise kam ein Kamel wieder zu seinem vierten Bein.

Viele der ausgestellten Exponate entstammen dem Familienbesitz und wiederum viele davon sind in Gadernheimer Familien „beheimatet“. „Die ausgestellten Pyramiden und Bögen werden aber durchaus jedes Jahr ausgepackt und aufgestellt“, weiß Elbert. Viele der Aussteller kennt er und hat zu einigen seit langem persönlichen Kontakt.

Wie lange man braucht, um eine Pyramide oder einen Schwibbogen herzustellen ist sehr unterschiedlich. „Das kommt sogar darauf an, ob man eine recht konkrete Vorstellung hat, bevor man überhaupt beginnt“, weiß Elbert auch aus eigener Erfahrung. Ein besonderer Magnet war eine Pyramide, die aufgehängt an der Decke hing und rund 60 Zentimeter in der Höhe maß. Würde man rein nach der Arbeitszeit abrechnen, so schätzte Elbert, käme man bei diesem besonderen Stück sicher auf gut und gerne 2000 Euro. Doch so könne man das Thema natürlich nicht sehen, sagte er gleich im Anschluss. Hier spielten vor allem eine ganze Menge Phantasie, Leidenschaft und Liebe zum Detail eine Rolle.

Handwerk mit Tradition

Nicht nur im Erzgebirge gibt es die Tradition des Holzhandwerks, auch im Odenwald seien noch viele Menschen aktiv und brächten sich in vielfältiger Weise ein, wie zum Beispiel in den Bau von Weihnachtspyramiden und Schwibbögen, war und ist Elbert stolz. Vor allem bei den Schwibbögen geht es um die Bearbeitung von Sperrholz und das Fräsen und Gestalten von sehr filigranen Bäumen und anderen Figuren. Doch neben dem dominierenden Holz fand sich auch ein nicht allzu großer Bogen aus Metall unter den Ausstellungsstücken. Ein anderer Bogen, der Beachtung fand, war eine gekrümmte Wurzel, auf der sich vier gedrechselte Kerzenhalter befanden. Natur pur und genau wie alle anderen Exponate ein Unikat.

Das Wort Schwibbögen kommt vom Namen her von Schwebebogen. Mit ihnen und Weihnachtspyramiden verbindet man auf Anhieb die berühmte erzgebirgische Schnitzkunst. Weihnachtspyramiden sind bekannt in Form eines Karussells, an dem die aufsteigende Wärme der Kerzen die Flügel zum Drehen bringt. Pyramiden wie Bögen sind wegen ihrer Handarbeit von unschätzbarem Wert. Die aufgesetzten Lichter der Bögen waren ehemals Ausdruck der Sehnsucht der Bergleute nach Tageslicht. Auch bei den Motiven erinnerte mancher Bogen an die Zeit des Bergbaus.

Bei der Weihnachtspyramide ist wohl der Drehbaum der Vorgänger. Dessen Entstehung reicht ins Mittelalter. Damals war es in Süd- und Westeuropa üblich, in der Wohnung immergrüne Zweige aufzuhängen, um Unheil in der dunklen Zeit abzuwenden. In Nord- und Osteuropa versuchte man es mit der Kraft des Lichtes. Beides vereint ergab die Weihnachtspyramide und wurde speziell im Erzgebirge zum festen Symbol für die Weihnachtszeit. Groß- und damit Ortspyramiden sind heute die Publikumsmagnete auf den Weihnachtsmärkten in Erfurt, Hannover und Stollberg.

Datiert auf das Jahr 1740 ist der in Johanngeorgenstadt (Erzgebirge) freistehende und älteste Schwibbogen stolze 25 Meter aus Metall gearbeitet. Seit 1960 zählen die oft auf den Marktplätzen stehenden großen Schwibbogen zum weihnachtlichen Erscheinungsbild vieler Städte und Dörfer im Erzgebirge.

Der Eintritt zur Ausstellung war frei und die Spenden gehen an das Hospiz in Bensheim. Auch in den vergangenen beiden Jahren stießen die Krippen- und Nussknackerausstellung auf großes Interesse. 2019 ist das Thema „Engel und Sterne“ aktuell. Wer Kontakt dazu sucht, kann sich an Elbert unter 06254/7679 wenden. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018