Eingeschlafen mit Pizza im Ofen

Mit dem Satz: „Die Feuerwehr Elmshause, ich mach do kah Witze, iss im Lautertal einfach spitze“, beginnt eine weitere Geschichte. In dieser aktiven Gruppe gibt es einen Feuerwehrmann, der selbst zwei Versuche unternommen hatte, die Kollegen zu einem Einsatz zu bewegen. Beim Teichfest wird gefeiert, dann geht der junge Mann alles andere als nüchtern nach Hause und spürt sein Magenknurren. „E Pizza in de Ofe unn fällt in tiefen Traum“.

Ein laut piepsender Alarmmelder holt den jungen Mann aus seinen Träumen. „Die Küch iss voll mit Pizza-Qualm“, so die Erkenntnis. „Fenster uff, die Pizza fliegt unn es Blech dezu in de Hof. Die Feuerwehr hatt nix zu tu.“

Das Teichfest geht zwei Tage und der junge Mann hatte noch eine Pizza in der Kühltruhe: „Unn täglich grüßt das Murmeltier, es lag wohl an dem viele Bier“, war der Kommentar von Kerwepfarrer Florian Geschwind.

Aus dem Themenbereich „Verwechslungen“ stammte die folgende Geschichte der Kerweredd. Ein junges Paar zog um. Die Frau packte alte Wäsche in einen Sack, die sollten in die Altkleidersammlung. „Die solle – sie sinn ja nimmer so foi – in de Altkleidercontainer noi“, so die Überlegung. Derweil holt sie einen zweiten Sack und packt „ihr Lieblings-Schuh aus Leder unn Lack“ dort hinein.

Der Mann bekommt seine Anweisungen und „schnappt en Sack und ohne zu denke tut den im Container versenke.“ Die Frau stellt fest, dass der Sack mit den Altkleidern immer noch da ist. „Doch dann verliert sie schnell ihr Ruh, wo sinn dann bloß moi Lieblings-Schuh?“ Ab jetzt wird es kompliziert. Der Mann bekommt Order: „Ab zum Container unn moi Schuh gefunne, sonst brauchst du mir nimmer heim zu kumme“. Zum Glück gab es am Container eine Telefonnummer und freundliche Mitarbeiter, so konnte alles gerettet werden.

Weniger Glück hatte ein junger Elmshäuser, sein Handy war nach seiner Badeaktion nicht mehr zu retten. Zwei junge Männer zeigten sich bei einer Party bereit, Bier an der Tanke zu holen. „Kurz vorm Ziel, denne zwei tun die Füß schunn weh, sehn se de Brunne mit kaltem Wasser – wie schej“. Eigentlich wollten sie nur ihre Füße kühlen, und schnell saßen sie im Nass. Nur blöd, dass Handy noch in der Hosentasche steckte... jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.08.2018