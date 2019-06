Der Steinmetzmeister Hans Seeger aus Beedenkirchen feiert heute (Samstag) seinen 90. Geburtstag. Nach acht Schuljahren in der Volksschule in Beedenkirchen begann Seeger eine Ausbildung als Steinmetz in der Destag in Reichenbach.

1952 legte er nach dem Besuch einer Fachschule in Wunsiedel im Fichtelgebirge seine Meisterprüfung ab und übernahm die Leitung des Granitwerks Hans Seeger &

...