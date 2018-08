Hatha-Yoga, Kochen und Wandern

Lautertal.Vielfältige Kurse bietet die Kreisvolkshochschule in Lautertal im Herbst an. Darunter sind auch wieder Kochkurse. Hier gibt es noch freie Plätze im Lautertaler Programm:

Hatha-Yoga: Aufbaukurs dienstags von 9.30 bis 11 Uhr ab dem 11. September im Dorfgemeinschaftshaus Beedenkirchen

Indoor-Bogenschießen: am 3. November und 26. Januar (jeweils Samstag) in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Festhalle Lautern

Goodbye Kantine: Kochkurs am Donnerstag, 8. November, in der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr in der Mittelpunktschule Gadernheim

Alles vom Acker: Bunte Gemüseküche am Donnerstag, 18. Oktober, in der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr in der Mittelpunktschule Gadernheim

Imkern für Einsteiger: drei Termine ab Samstag, 8. September, von 13 bis 16 Uhr auf dem Imkerhof Schuch Reichenbach

Schlaue Füchse: Naturerlebnisse für Kinder im Grundschulalter, freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr ab dem 14. September im Dorfgemeinschaftshaus Schannenbach

Wandern mit GPS: am Samstag, 27. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im OWK-Wanderheim in Knoden. red

