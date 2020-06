Hauptversammlung in der Turnhalle

Reichenbach.Die Hauptversammlung des TSV Reichenbach ist am morgigen Freitag, 5. Juni, in der Turnhalle im Brandauer Klinger. Beginn ist um 20 Uhr. Die Halle darf nur mit Mund- und Nasenschutz betreten werden. Desinfektionsmittel für die Hände steht bereit. Nach Möglichkeit sollte jeder Teilnehmer einen Kugelschreiber zum Eintragen in die Anwesenheitsliste mitbringen.

Stuhlreihen mit Abstand

Die Halle wird in Stuhlreihen mit mindestens eineinhalb Metern Abstand bestuhlt sein. Tische werden nicht aufgestellt. Es wird keinen Getränkeausschank geben, Wasser wird allerdings kostenlos angeboten.

Nach dem Jahresbericht des Vorstandes werden die Berichte der Abteilungen, des Rechners und der Kassenprüfer vorgelegt werden. Ehrungen und die Ernennung von Ehrenmitgliedern stehen ebenfalls auf der Tagesordnung. Neuwahlen des Vorstandes sind in diesem Jahr nicht geplant. red

