Hauptversammlung wird verschoben

Lautertal.Der Verein der Lautertaler Bürgerliste (LBL) verschiebt seine Mitgliederversammlung, die am Mittwoch, 28. Oktober, um 19,30 im Gasthaus Traube in Reichenbach hätte stattfinden sollen. „Aufgrund der zahlreichen Mitglieder der LBL wäre vor dem Hintergrund der in den letzten Tagen exponentiell gestiegenen Inzidenzzahlen ein noch größerer Raum als der „Große Saal“ der Traube erforderlich“, heißt es von der LBL. Der Vorstand bedauere die kurzfristige Verschiebung und bittet um Verständnis. „Die Sicherheit der Bürger und unserer Mitglieder geht vor.“

Die LBL lade weiter alle Bürger, die an parteiunabhängigen Sachpolitik interessiert sind und Kommunalpolitik mitgestalten wollen, ein, in den Verein einzutreten. red

