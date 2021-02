Hausbau wie aus dem Steckbaukasten

Reichenbach.Rom ist nicht an einem Tag erbaut worden. Ein Einfamilienhaus in Reichenbach auch nicht, aber immerhin an zwei Tagen. Nun ist Reichenbach nicht Rom und die Schuhgasse nicht unbedingt die berühmte Via del Corso. Doch die Redewendung kann dem Beobachter des rasanten Hausbaus im Auftrag der Bauherren Lena und Björn Hill aber automatisch in den Sinn kommen.

Nachdem sich am Tag vor dem

...