Haushalt 2021 soll Schwerpunkt sein

Mit der CDU und zum Teil auch mit SPD und Grünen habe die Lautertaler Bürgerliste einiges erreicht, zum Beispiel eine Überarbeitung der Gebührenhaushalte für die Wasserversorgung und die Friedhöfe, bilanziert die LBL in ihrer Informationsschrift. An der Lautertalhalle seien die „dringendsten Sanierungen“ erledigt worden. Die Wasserversorgung sei mit ersten Sanierungen, dem Anschluss an die Riedgruppe Ost und der Gründung einer gemeinsamen Wassermeisterei mit der Stadt Lindenfels besser aufgestellt.

Für dieses Jahr sieht die LBL einen Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Entwicklung des Haushaltsplans für 2021. Es sei eine Entscheidung über die Weiterentwicklung der Kindergärten ebenso zu treffen wie über die Straßenausbaubeiträge und den Hebesatz für die Grundsteuer.

Die LBL bekennt sich klar zum Erhalt des alten Rathauses von Elmshausen als öffentliches Gebäude. Es sei eine „Brücke zwischen den Generationen“, weil es sowohl von der Kerwejugend als auch vom Verschönerungsverein genutzt werde. Die LBL habe dafür gesorgt, dass es ein Nutzungskonzept für das Haus gebe. Die Sanierung sei trotz der schwierigen Lage der Gemeinde die richtige Entscheidung, weil Lautertal einen Zuschuss des Landes nutzen könne und die „Chance zur zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen Raumes in Elmshausen“ habe. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020