Haushaltsberatung biegt auf die Zielgerade ein

Lautertal.Die Lautertaler Gemeindevertretung trifft sich heute (Donnerstag) zu ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl. Es wird damit auch ein wenig Abschiedsstimmung in der Lautertalhalle herrschen, denn nach der Wahl werden nur noch 25 statt 31 Leute in dem Gremium sitzen, zudem treten nicht mehr alle aktuellen Gemeindevertreter zur Wahl an.

Kurz vor der Wahl soll noch einmal Tempo bei

...