Dr. Mensing riet: „Suchen sie sich regelmäßig die Haut selbst ab und achten sie auf Veränderungen bezüglich Farbe, Asymmetrie und Begrenzung von Muttermalen. Nutzen sie das Hautscreening bei ihrem Haus- oder Hautarzt.“

Ein Risikofaktor sei vor allem, wenn Kinder wiederholt UV-Strahlung ausgesetzt seien. Aber auch, wer Hautkrebs-Fälle in der Familie habe, sich viel in der Sonne oder in Solarien aufhalte, sei gefährdet. Besonders Menschen im fortgeschrittenen Alter und solche, die im Freien arbeiteten, seien mehr betroffen.

Je heller die Haut, desto schneller werde sie durch UV-Strahlen geschädigt. Für die in Deutschland häufigen Hauttypen 2 und 3 liege der Eigenschutz der Haut bei 20 bei 30 Minuten. Bei längerer Verweildauer sei Sonnenschutzmittel mit Faktor 30 notwendig.

Dr. Mensing konnte der Sonneneinstrahlung auch gute Seiten abgewinnen. Sie fördere die Vitamin-D-Produktion, wirke sich positiv bei Osteoporose aus, helle die Stimmung auf und tue allgemein gut. Die Dosis mache aus, ob die Sonne gesund oder schädlich sei.

Im Hochgebirge oder an der See sei besondere Vorsicht geboten, denn Schnee und das Meer reflektieren die Sonnenstrahlen. „Tragen sie Shirt, lange Hosen, Sonnenhut und sparen sie nicht an einer guten Sonnenbrille. Das ist der beste Schutz“, riet Dr. Mensing. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.03.2018