Seinen 75. Geburtstag feierte Heinz Mink in Reichenbach. 1960 trat Mink im Ruhrgebiet mit Beginn seiner Lehre als Bauschlosser in die Industriegewerkschaft Metall ein. Mit dem Umzug nach Reichenbach und dem Hausbau in der Nauwiese wurde er im Betriebsrat seines Arbeitgebers und in Ausschüssen aktiv.

Den Vorstand des DGB-Ortsverbandes Lautertal mit den Vorsitzenden Eberhard Müller, Lothar Rumrich und Heinz Eichhorn unterstützte er als Beisitzer in den 80er und 90er Jahren. In dieser Zeit spielte er auch im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach mit.

1985 trat Heinz Mink in die SPD ein und war vier Jahre lang Gemeindevertreter. Aus gesundheitlichen Gründen trat er danach kürzer. Seit über 30 Jahren besucht er die wöchentlichen Übungsstunden der TSV-Koronarsportgruppe. Heinz Mink ist mit Waltraud verheiratet, hat mit ihr eine Tochter und freut sich über seine Enkelin. he/Bild: he

