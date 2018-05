ist eine Fußball-Institution in Reichenbach

Eine Fußball-Institution in Reichenbach feiert heute ihren 85. Geburtstag. Heinz Roß wurde am 9. Februar 1933 in der Schuhgasse geboren, rannte schon als Bub dem runden Leder nach und versäumt auch heute kein Spiel seines SSV.

Im Jahr 1948, als es in Reichenbach nur einen Fußballverein gab, begann Roß als 15-Jähriger in der A-Jugend des TSV. Mit ihm kickten damals unter anderen Willi

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.02.2018