Heißer Sommer 2018 im Vergleich „ein laues Lüftchen“

Gadernheim.Dass die Gemeinde Lautertal sich auf einem guten Weg befindet und nach der Finanzkrise langsam wieder Luft bekommt, darin waren sich Bürgermeister Andreas Heun und der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Günter Haas (Bild: Neu), gestern beim Neujahrsempfang einig. Beide betonten aber auch, dass die Gemeinde weiter vorsichtig wirtschaften müsse. Haas sagte, es sei eine „erfreuliche Konsolidierung“ erreicht. Damit sei es möglich, dieses Jahr aus dem Schutzschirm-Programm des Landes auszutreten.

Trotzdem müsse Lautertal seine freiwilligen Leistungen weiter beschränken. Es seien auch in den kommenden Jahren Belastungen zu tragen. Dazu gehöre ein jährlicher Beitrag von rund 180 000 Euro für die Hessenkasse zur weiteren Entschuldung der Gemeinde.

Unter dem Beifall der Zuhörer dankte Haas Bürgermeister Heun und dem Gemeindevorstand für deren Arbeit, die „nicht vergnügungssteuerpflichtig“ sei. Lautertal leide darunter, dass die Kommunen im Land „chronisch unterfinanziert“ seien. Die Bürger müssten letztlich die Lasten tragen, um die Gemeinde zu finanzieren.

Haas ging auch auf die Herausforderungen durch den Klimawandel ein. Die Wissenschaft sei sich nicht nur einig, dass es den Klimawandel an sich gebe. Es sei auch klar, welche Folgen er haben werde. Die Durchschnitts-Temperatur in Deutschland werde bis zum Jahr 2100 um drei bis vier Grad steigen. Der heiße Sommer 2018, der in Lautertals Wäldern große Schäden angerichtet habe, sei im Vergleich „ein laues Lüftchen“, so Haas.

Die Bewältigung der Herausforderungen werde viel Geld kosten. Die Bürger müssten sich auf höhere Steuern einstellen, auch sei klar, dass der aktuelle Lebensstandard nicht zu halten sei. Haas forderte die Politik auf, ehrlich mit den Bürgern umzugehen und die Herausforderungen und ihre Folgen klar zu benennen. Zudem seien in der Politik mehr Fachleute nötig und weniger Lehrer und Soziologen.

Eine Kohlendioxid-Steuer werde nötig sein, um den Anstieg des Treibhausgases in der Atmosphäre in den Griff zu bekommen. Dies werde umso schwieriger, weil die Zahl der Menschen auf der Erde steige und damit auch in den Entwicklungsländern die Industrialisierung und der Energiebedarf zunehme.

Hierzulande sei es wichtig, die Elektromobilität auszubauen und den Nahverkehr attraktiver zu machen. Lautertal brauche zudem sichere Verbindungen für Fußgänger und Radfahrer zwischen seinen Ortsteilen. Den Bürgern müsse Beratung angeboten werden, beim Energiesparen wie auch beim Umgang mit der Ressource Wasser. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020