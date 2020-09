Helfer bereiten sich auf Impf-Aktionen vor

Gadernheim.Die Jahreshauptversammlung der DRK-Ortvereinigung Lautertal nahm Kreisbereitschaftsleiter Norbert Mews wahr, um den Lautertaler Bereitschaftsleiter Sven Rascher für seine 30 Jahre in diesem Amt zu gratulieren und Dank auszusprechen. Damit sei Rascher der dienstälteste Bereitschaftsleiter im Kreis Bergstraße.

Mews freute sich, dass mit der Versammlung in Lautertal erstmals seit dem Beginn der Corona-Epidemie wieder ein Mitgliedertreffen wieder stattfand. Eigentlich sei es schon für April vorgesehen gewesen. Mit Blick auf die zahlreichen jüngeren Mitglieder in Lautertals DRK-Bereitschaft bescheinigte er der Lautertaler Ortsvereinigung eine gesunde Struktur. Der Verein sei in Lautertal anerkannt.

Neben dem dienstältesten Bereitschaftsleiter stelle Lautertal mit Stefan Schultheis seit 2014 auch den stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter. Des Weiteren ehrte Mews für fünfjährige Mitgliedschaft Nina Bruckhoff, Charlotte Kohl, Sylwia Laxy. Sebastian Gölz und Kurt Meckel junior. Mit einem Geschenk dankte der bisherige Vorsitzende der Lautertaler Ortsvereinigung Jürgen Kaltwasser den Geehrten und hoffte auf weiter gute Zusammenarbeit. Kaltwasser begrüßte neben dem Kreisbereitschaftsführer auch die stellvertretende Kreisleiterin Jugendrotkreuz, Susanne Schulz.

Die Grüße des DRK-Kreisvorstandes überbrachte Kreisvorsitzender Arno Gutsche. Er freute sich, Elke Rascher für 50-jährige Mitgliedschaft zu ehren. Sie sei nicht nur „förderndes Mitglied“, sondern all die Jahre stets aktiv gewesen, sei es bei den legendären DRK-Bällen, den Konzerten in Lautertal oder den Blutspendenveranstaltungen sowie den Kleidersammlungen. Dafür überreichte er ihr die DRK-Ehrennadel mit Urkunde. Ebenfalls seit 50 Jahren unterstützt Arndt Rettig das DRK.

Erschwerte Bedingungen

Zu dem geplanten Wechsel an der Spitze zeigte sich Gutsche erfreut, sei es doch kreisweit üblich, dass der jeweilige amtierende Bürgermeister das Amt des Vorsitzenden bei den Ortsvereinigungen innehabe. Er versicherte Lautertals Bürgermeister Andreas Heun, dass das kein leichtes Amt sein werde, aber als Bürgermeister sei er es gerade in Lautertal gewohnt, komplexe Arbeit zu leisten.

Gutsche ging noch auf geplante Aktionen des Deutschen Roten Kreuzes im Kreis Bergstraße ein. So sollen im November „Impfstraßen“ geübt werden, um für die Corona-Impfungen gewappnet zu sein. Jetzt werde zunächst mit Grippe-Impfstoff gearbeitet. Das tiefgekühlte Serum werde per Flugzeug und mit der Post im Tiefkühlcontainer angeliefert. Da Arztpraxen und Krankenhäuser unmöglich die ganze Bevölkerung durchimpfen könnten, seien die Hilfsorganisationen gebeten worden, diese „Impfstraßen“ einzurichten.

Der scheidende Vorsitzende Kaltwasser berichtete von den besuchten DRK-Landes- und Kreisversammlungen sowie einer Kreisratssitzung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Lautertaler DRK-Vorstand habe sich sechs Mal getroffen. Wegen der Nutzung der DRK-Räume in der Lautertalhalle habe es ein Pressegespräch und Treffen mit Vertretern aus den einzelnen Fraktionen gegeben. Unter erschwerten Bedingungen habe man die Blutspendetermine durchgeführt. Insgesamt lieferte man 322 Blutspenden ab (Vorjahr: 333). Erfreulich nannte er die 25 Erstspender (Vorjahr: 13). Einen leichten Rückgang auf 359 (Vorjahr: 377) habe die Mitgliederzahl erfahren, was überwiegend auf Todesfälle zurückzuführen sei. Leider habe es für die Ortsvereinigung im vergangenen Jahr kein neues Mitglied zu begrüßen gegeben. Seiner verstorbenen Mitglieder gedachte die Versammlung mit einer Schweigeminute.

JRK zog nach Elmshausen um

Für den erkrankten Rechner Florian Hogen verlas Jürgen Kaltwasser den Kassenbericht, der wegen der Anschaffung eines neuen EKG-Gerätes mit einem geringeren Kassenstand gegenüber dem Vorjahr abschloss. Insgesamt habe man sparsam gewirtschaftet und die Planungsansätze eingehalten. Für die Kassenprüfer bestätigte Claudia Pfeifer dem Rechner eine vorbildliche Kassenführung, so dass der Entlastung des Vorstandes nichts im Wege stand.

Laut Werner Mahr hatte der Soziale Arbeitskreis im vergangenen Jahr bei 46 Fahrten 218 Personen zur Wassergymnastik gefahren. In diesem Jahr sei die Wassergymnastik weitestgehend wegen Corona ausgefallen, werde aber ab dem 1. Oktober wieder angeboten.

Wegen der untersagten Nutzung der Räumlichkeiten in der Lautertalhalle musste das Jugendrotkreuz (JRK) zur Feuerwehr nach Elmshausen umziehen, wie die JRK-Ortsleiterin Thekla Schneider der Versammlung berichtete. Dafür dankte sie Wehrführer Ralf Kindinger und Annkatrin Reising von den Löschkobolden Elmshausen.

Ein umfangreiches Programm hatten die elf aktiven Mitglieder des JRK im Alter von vier bis 16 Jahren erlebt. Die Gruppenstunden fanden jeweils freitags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Drei Blutspendetermine wurden vom JRK unterstützt. In Sachen Erste Hilfe bildeten sich zwei Mitglieder beim DRK Bensheim fort. Bei verschiedenen Veranstaltungen trat des Jugendrotkreuzes mit Kinderschminken in Aktion oder nahm an einer Übung der Jugendfeuerwehr Reichenbach teil.

Um „frischen Wind“ in die Gruppenarbeit zu bringen tritt Thekla Schneider von ihrem Amt zurück, das von Claudia Pfeifer, die bereits als Betreuerin mitgearbeitet hatte, übernommen wird. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020