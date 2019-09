Herbstfest auf dem neuen Dorfplatz

Elmshausen.Zu einem Herbstfest lädt der Verschönerungsverein Elmshausen ein. Gefeiert wird am alten Rathaus von Elmshausen am Donnerstag, 3. Oktober in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Das Fest trägt das Motto: „Harz küsst Odenwald“, und die Gäste dürfen gespannt sein, was sie erwartet.

„Es gibt ein kleines und gemütliches Erntedankfest“, kündigte Rainer Krämer vom Vorstand des Verschönerungsvereins an. Es findet von 11 bis 19 Uhr statt. Als Festplatz wird das Grundstück für den neuen Dorfplatz dienen, das einst der Familie Kegelmann gehört hat. Die Gemeinde Lautertal hat das Wohnhaus dort gekauft und abreißen lassen. Nun bietet der Platz gute Möglichkeiten, um zu feiern.

Weitere Bauarbeiten sind auch am Rathaus geplant. Über die Sanierung des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Fachwerkhauses können sich die Besucher des Festes informieren.

Es wird eine deftige Harzer Erbsensuppe mit Odenwälder Wurst und Harzer Kesselgulasch aus der Feldküche angeboten. Im Angebot sind auch regionale Getränke, darunter Federweißer. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Für Wanderer ist das Fest eine gute Pausenstation. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019