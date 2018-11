Reichenbach.Dank bisher noch fehlender frostiger Nächte im warmen Spätherbst bleibt in diesem Jahr die Herbstfärbung im Odenwald länger erhalten, als es sonst oft der Fall ist. So erstrahlen die Blätter im Wald am Felsberg und dem Borstein über den Dächern des Lautertaler Ortsteils Reichenbach in vielen verschiedenen Farbtönen. Auch in den nächsten Tagen soll das Wetter mild bleiben. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2018