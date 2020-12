Reichenbach.Mehr an einen nebligen November erinnerte das Wetter in Lautertal am vergangenen Wochenende, das abgesehen von einigen helleren Lichtblicken durchweg düster war, wie auf diesem Bild am Forstweg von Knoden in Richtung Reichenbach.

Steigende Temperaturen lassen die Hoffnung auf Schnee an den kommenden Tagen sinken. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020