Herbstwanderung nach Reichenbach

Elmshausen.Es war ein goldener Oktobertag, wie er nicht hätte schöner sein können. Der Linienbus brachte die Wanderabteilung des TSV Elmshausen nach Kolmbach. Vom Wanderwegzeichen „gelbes Dreieck“ ließ die Gruppe sich durch das Dorf und dann über sonnige Wiesen nach Breitenwiesen leiten.

Nach kurzer Rast suchten die Wanderer von der Straße aus den Einstieg am Rettungspunkt HP 326 in den Wald Richtung Reichenbach. Von nun an ging’s bergab. Auf den vom Reichenbacher Philipp Degenhardt gezimmerten Ruhebänken machten die Elmshäuser eine kurze Verschnaufpause.

Der letzte Abschnitt den Höllacker hinab war wieder von der Herbstsonne beschienen, die alles mit herbstlichen Farben überzog. In geselliger Runde und bester Stimmung ging bei einer Einkehr in Reichenbach die Wanderung zu Ende. red/Bild: TSV

