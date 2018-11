Herrenausflug an die Mosel

Reichenbach.Der Odenwälder Motorsport-Club Reichenbach hatte zu einem Herrenausflug eingeladen. Am Morgen starteten dazu 23 gut gelaunte Teilnehmer mit dem Bus in den Westerwald. Gegen Mittag wurde in Koblenz Halt gemacht. Dort besichtigte die Gruppe die umfangreiche Ausstellung der Wehrtechnischen Studiensammlung der Bundeswehr. Anschließend wurde Rast gemacht.

Danach ging es weiter nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dort stand eine Führung in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker auf dem Programm. In der Gegend hatte die Bundesregierung während des Kalten Krieges eine Ausweich-Kommandozentrale errichten lassen, um im Fall eines Angriffs mit Atomwaffen handlungsfähig zu bleiben.

Backstage auf dem Nürburgring

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück auf den Nürburgring. Bei einer Backstage-Tour durften die Motorsportler einen Blick hinter die Kulissen der Rennstrecke werfen. Dort gab es gerade ein Old- und Youngtimer-Rennen auf der Grand-Prix-Strecke. Die Fahrzeuge und deren Sound ließ man sich nicht entgehen.

Am Nachmittag ging es in Andernach aufs Schiff. Nach kurzer Fahrt ging die Gruppe am Naturschutzgebiet Namedyer Werth wieder an Land. Ziel war dort ein Kaltwasser-Geysir, der mit bis zu 60 Metern Höhe als der höchste seiner Art weltweit gilt. Nachdem die Wasserfontäne ihr Schauspiel beendet hatte, ging es für die Motorsportfreunde mit dem Schiff zurück nach Andernach und von dort ins Hotel.

Am folgenden Morgen fuhren die OMC-Herren frisch gestärkt wieder nach Reichenbach zurück. Unterwegs wurde in Rüsselsheim noch eine Pause eingelegt, bei der das in der Festung Rüsselsheim liegende Stadt- und Industriemuseum besichtigt wurde.

Danach gab es, nach einem kurzen Spaziergang am Main entlang, eine Stärkung. Gegen Abend erreichten die OMC-Mitglieder wieder die Heimat – schon voller Vorfreude auf den nächsten Herrenausflug. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018